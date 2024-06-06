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Şişli'de Tehlikeli Motosiklet Taşımacılığına Cezai İşlem

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Şişli'de trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüye ve yolcuya para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan inceleme sonucunda sürücüye 2.070 TL, yolcuya ise 690 TL para cezası uygulandı.

Şişli'de, motosikletiyle eşya taşıyarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan, bir kişinin motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek şekilde eşya taşıdığına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Şişli'de, 4 Haziran'da kaydedildiği belirlenen görüntülerdeki 34 BHT 393 plakalı motosikletin sürücüsünün M.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak", "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca kullanmak", "Motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığı kullanmaması" maddelerinden 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan S.E.K'ye ise "Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde yolcuların koruma başlığı kullanmaması" maddesinden 690 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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