Şişli'de Tartıştığı Eczacı Kalfasını Öldüren Apartman Görevlisine 18 Yıl Hapis Cezası

ŞİŞLİ'de tartıştığı eczacı kalfasını evinden silah aldıktan sonra geri dönüp öldürdüğü iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi Kadir Keleş'e mahkeme 18 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Keleş getirildi. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEYLER OLMASAYDI, RAHATSIZLIK VERMESEYDİ"

Sanık Kadir Keleş savunmasında, "Böyle bir şeyler olmasaydı, rahatsızlık vermeseydi. Neden böyle bir şey yapayım. Nişantaşı'nın en nezih yerinde 18 yıl durdum. Pişmanım, mahkemenin hakkaniyetine sığınıyorum" dedi.

TOPLAM 19 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti sanık Kadir Keleş'e, "Kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında olduğu işlediğini belirterek cezasında indirim uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Heyet, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanık Keleş, kendisine karşı aşağılayıcı tavırlarda bulunan maktule arasında daha önceden husumet oluştuğunu öne sürdü. Olay tarihi olan 4 Nisan'da Baran'la sözlü tartışmanın ardından evine giderek aldığı ruhsatsız tabancayla Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczaneye geldiğini anlatan Keleş, burada maktule iki el ateş ettiğini belirtti. Öldürme kastının olmadığını iddia eden Keleş, korkutmak amacıyla ateş ettiğini savundu. İddianamede, sanık Kadir Keleş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.