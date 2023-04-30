ŞİŞLİ'DE TAMİRHANENİN KEPENGİNİ KIRAN 4 ŞÜPHELİ, ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİYLE KAÇTI

ŞİŞLİ'de kapalı kasa araç ile motosiklet tamirhanesinin kepengini kıran 4 şüpheli, çevredekilerin bağırması üzerine içeri giremeden kaçtı. Şüphelilerin kepengi kırmaya çalışmaları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde Cuma günü saat 7.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı kasa minibüs ile iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli 4 şüpheli, iş yerinin kepengini kırmaya çalıştı. Kepengin köşesini açan şüpheliler tam içeriye girecekleri sırada üst katlarda oturanların bağırması üzerine hırsızlık yapamadan kaçtı.

HIRSIZLARI KOMŞULAR DURDURDU

Şüphelilerin iş yerinin kepengini kırmaya çalışması ve kaçış anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yüzleri maskeli şüphelilerin iş yerinin kepengini açmaya çalışması görülüyor. Bir süre sonra kepengin köşesini kıran şüpheliler bu sefer de üst katlarda oturanların bağırması ile hırsızlık yapamadan geldikleri araca binerek kaçıyor.