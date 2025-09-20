Şişli'de Taksici Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Şişli'de, silahla vurulan bir taksicinin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta, 34 TJZ 47 plakalı taksisinde silahla vurulan Ali Sancar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Aralarında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.