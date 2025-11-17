Şişli'de Taksi ve Motosiklet Sürücüsü Arasında Kavga!
Şişli'de bir taksi sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Tartışma, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.
Şişli'de trafikte taksi sürücüsü ile motosikletli arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Baruthane Caddesi'nde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel