Şişli'de Taksi Kazaları Kamerada

Şişli'de kontrolsüz şerit değiştiren taksi motosiklete çarptı. Ara sokağa dönüş yapan başka bir taksi ise motosiklet sürücüsünün düşmesine neden oldu. Yaşanan kazalar araç kamerasıyla kaydedildi.

Şişli'de meydana gelen kazada, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren taksi, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savruldu. Akşam saatlerinde ara sokaktan aniden dönüş yapan başka bir taksi nedeniyle frene basmak zorunda kalan motosikletli yere düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazalar, çevredeki araçların kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taksi şoförlerinin kontrolsüz şerit değiştirmeleri ve dönüş yapmaları nedeniyle motosikletlilerin yaşadığı kazalar yer alıyor.