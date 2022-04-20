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Şişli'de taksi denetimi

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yıldırım - Güncel
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Şişli'de taksi denetimi

ŞİŞLİ'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde evraklarında eksik bulunan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik 'Kısa mesafe', 'Yolcu seçmesi' ve 'Taksimetre açmaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı. 


Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel

Trafik Denetleme, Taksi, Güncel, Haberler

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