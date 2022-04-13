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Şişli'de taksi denetimi

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yıldırım - Güncel
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Şişli'de taksi denetimi

ŞİŞLİ'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

ŞİŞLİ'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan 3 şoföre cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik 'kısa mesafe', 'yolcu seçmesi' ve 'taksimetre açmaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Mecidiyeköy'de taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan 3 şoföre 196'şar lira cezai işlem uygulandı.


- İstanbul
Şişli'de taksi denetimi

Şişli'de taksi denetimi

Şişli'de taksi denetimi

Şişli'de taksi denetimi

Şişli'de taksi denetimi

Şişli'de taksi denetimi

Şişli'de taksi denetimi

Şişli'de taksi denetimi

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel

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