Şişli'de taksi denetimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik 'kısa mesafe', 'yolcu seçmesi' ve 'taksimetre açmaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Mecidiyeköy'de taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan 3 şoföre 196'şar lira cezai işlem uygulandı.