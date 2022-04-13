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ŞİŞLİ'DE TAKSİ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'DE TAKSİ DENETİMİ

ŞİŞLİ'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

ŞİŞLİ'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan 3 şoföre cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik 'kısa mesafe', 'yolcu seçmesi' ve 'taksimetre açmaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Mecidiyeköy'de taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan 3 şoföre 196'şar lira cezai işlem uygulandı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Denetleme, Taksi, Güncel, Haberler

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