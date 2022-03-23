Şişli'de taksi denetimi

İstanbul'da son günlerde taksi sürücülerinin yolcu seçmesi ve kısa mesafe yolcu almaması gibi şikayetlerin artmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri denetimlerine hız verdi. Mecidiyeköy'de de denetim yapan ekipler, taksileri tek tek durdurdu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrağında eksik olanlara cezai işlem uygulandı.

TAKSİM'DE YAPILAN DENETİMLERDE TAKSİLER ÇEKİCİ İLE ÇEKİLDİ

Aracın muayenesi eksik olduğu için ceza yazılan taksi sürücüsü "Araç muayenesinden 888 lira araç sahibi için ceza yazıldı. Ben şoförüm benlik bir durum yok. Ben yeni başladım şoförlüğe. Benim bilgim yoktu" dedi.Denetimlerin süreceği öğrenildi.