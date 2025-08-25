Şişli'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralanmadan Kurtuldu

ŞİŞLİ'de, iddiaya göre bir aracın çarptığı otomobil, kaldırıma çıkarak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, çarpan aracın olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli istikametinde ilerleyen bir araç, aynı istikamette ilerleyen 34 BN 5042 plakalı otomobile çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, takla attı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı aracı kontrol etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.