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Şişli'de Taciz İddiasıyla Adliyeye Sevk Edilen Korsan Taksi Şoförü Serbest Bırakıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir kadının korsan taksi şoförü tarafından taciz edildiği iddialarını araştırdı. Taciz edilen kadının yaralandığı belirlendi. Şüpheli korsan taksi şoförü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şişli'de yolcusunu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen korsan taksi şoförü, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İsranbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Caddesi D-100 Karayolu istikametinde, bir kadının otomobilde taciz edildikten sonra yola düştüğü iddialarına ilişkin sosyal medyada görüntüler yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, korsan taksicilik yapan E.A'nın aracına yolcu olarak binen A.A'nın, taciz edilmesi üzerine hareket halindeki otomobilden inmeye çalıştığı ve bu sırada yaralandığı belirlendi.

Polis ekipleri, gözaltına aldıkları E.A'ya korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira cezası uygularken, şüphelinin aracını da trafikten men etti.

Ekipler, taciz edilen A.A'ya da korsan taşımacılıktan faydalandığı için 2 bin 143 lira para cezası kesti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından adiyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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