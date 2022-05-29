ŞİŞLİ'DE TACİZ İDDİASI ÇIĞLIK ATARAK ŞÜPHELİNİN PEŞİNDEN KOŞTU - Haberler

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ŞİŞLİ'DE TACİZ İDDİASI ÇIĞLIK ATARAK ŞÜPHELİNİN PEŞİNDEN KOŞTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu.

ŞİŞLİ'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.

Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti.

Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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