Şişli'de SMA'lı çocuğun yardım kutusunu çalan zanlı yakalandı

Şişli'de, SMA hastası çocuğu için para toplayan kişinin yardım kutusunu çalarak kaçan motosikletli şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Perpa Ticaret Merkezi önüne motosikletiyle gelen E.T, SMA hastası çocuğu için para toplayan S.N'nin yardım kutusunu alıp kaçtı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanan E.T, merkezin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.T'yi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Üzerinden başka bir kişiye ait kimlik çıkan şüpheli E.T'nin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.