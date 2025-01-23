Şişli'de Silahlı Saldırı: İki Kardeş Yaralandı

Şişli'de sokakta yürüyen 2 kardeşin silahlı saldırıda yaralanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Yayla Mahallesi'nde Önder S. ve Cemil S. adlı kardeşler sokakta yürüdükleri sırada bir kişinin silahla ateş etmesi üzerine yaralandı.

Şüpheli saldırı sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, silahlı saldırı sırasında park halindeki 2 araca da mermi çekirdeklerinin isabet ettiğini belirledi. Polisin kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, sokakta yürüyen 2 kişiye arkalarından ateş edildiği, saldırganın daha sonra kaçtığı görülüyor.