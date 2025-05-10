Şişli'de Silahlı Olay: Eski Çalışan Hayatını Kaybetti

Şişli'de eskiden çalıştığını söylediği holdingin önünde silahla ateş açan kişinin, görevlilerin müdahalesinin ardından fenalaşıp hayatını kaybetmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki holdingin önünde öğle saatlerinde bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 49 yaşındaki Erol Eğrek'in ruhsatlı silahıyla holding önünde bulunan saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından müdahale edilerek elindeki silahın alındığı belirlendi.

Eğrek'in ekiplere, holdingin eski çalışanı olduğunu, şirket sahibiyle görüştürülmemesi üzerine bina kapısının dışındaki saksıya doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Eğrek, yasal işlemler kapsamında darp raporu alınması için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, silahıyla holding önünde bekleyen Eğrek'e görevlilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.