Şişli'de Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Şişli'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı kişiyi yaraladı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kasık bölgesinden yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.