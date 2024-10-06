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Şişli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Şişli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı
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Şişli'de husumetli iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga sırasında 1'i Rus vatandaşı 5 kişi yaralandı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri panik anlarını ortaya koydu.

ŞİŞLİ'de aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Ejder Ö. ile F.Ü. arasında çıkan, 1'i Rus vatandaşı 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Ejder Ö.'nün silahını çekerek husumetlisinin üzerine doğru koştuğu çevredekilerinde korkuyla kaçıştığı görülürken polisin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlarda yer alıyor.

Nişantaşı, Vali Konağı Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, husumetli oldukları öğrenilen F.Ü. ve Ahmet Ejder Ö. (49) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ejder Ö. silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu husumetlisi F.Ü. ve olayla ilgisi olmayan E.D., H.D., S.G. ve A.G. yaralandı. Rus vatandaşının sırtından, diğer 4 kişinin ise bacaklarından yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahla ateş açan Ahmet Ejder Ö.'yü gözaltına alarak emniyete götürürken olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuşmuştu. Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SİLAHLI KAVGA VE PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışan husumetli iki kişiyi önce yanındakiler ayırıyor. Kişilerden biri silahını çekerek husumetlisinin üstüne koşuyor ve çevrede panik yaşanıyor. Olay yerine gelen polis, silahını çekerek şüpheliyi yere yatırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Kavga Şişli Suç

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