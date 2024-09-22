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Şişli'de Silahlı Çatışma: Baba-Oğul Yaralandı

Şişli'de Silahlı Çatışma: Baba-Oğul Yaralandı
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Şişli'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada baba-oğul ve bir kişi yaralandı. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, polis ve sağlık ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

ŞİŞLİ'de bir süre önce kavga eden ve çevredekiler tarafından ayırılan 2 grup, bir süre sonra tekrar karşılaşarak birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışmada baba-oğul ve bir kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kısa süre sonra tekrar karşılaşan taraflar, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu, baba-oğul ve bir kişi yaralandı. Saldırganların ise bir süre yürüdükten sonra araçla kaçtıkları iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan saldırganların olay yerinde bıraktıkları silahlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kapatılan şerit tekrar açıldı, trafik normale döndü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olayı görüp yaşananları anlatan esnaf Ali Faruk Koçerlioğlu, "Sokağın arasından birkaç kişi arbede yaşadı. Bıçakları vardı sanıyorsam. Arbede büyüdü, daha sonra birkaç kişi arkadaşlarıyla beraber tekrar geldi. Tartıştıkları 3 kişiyi yaralayıp gittiler. Daha sonra bizde korkup dükkanın içine kaçtık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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