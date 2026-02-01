Şişli'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Şişli'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın anları cep telefonuyla kaydedildi. Motor kısmından duman yükselmeye başlayan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki 34 GRD 663 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Sürücü, otomobilden inerken, alevler aracın ön kısmını sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yolu ulaşıma kapatırken, itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, otomobilin yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.