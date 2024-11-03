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Şişli'de Sahte Pasaportlu Turist Gözaltına Alındı

Şişli'de Sahte Pasaportlu Turist Gözaltına Alındı
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Şişli'de rutin kontrol sırasında polis, sahte pasaportla dolaşan bir turisti durdurdu. Valizinde sahte para basma makinesi ve 94 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

ŞİŞLİ'de polisin şüphe üzerine durdurarak kontrol ettiği turistin pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı. S.S.'nin valizinde yapılan aramada ise, para basma makinesi ve bir miktar sahte dolar bulundu.

Olay, 18 Ekim Cuma günü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rutin denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri şüphe üzerine S.S. isimli turisti durdurdu. Turistin gösterdiği pasaportta bulunan fotoğraftan şüphelenmesi üzerine yapılan incelemede pasaportun sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alına S.S. isimli turistin yanındaki valizde arama yapan polis, sahte para basma makinesi ve 94 adet 100 dolarlık banknot kağıdı buldu. Polisteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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