Şişli'de sağlık çalışanını darbeden 2 kişiye soruşturma başlatıldı - Haberler

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanını darbettiği iddia edilen hasta ve yakını hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 16 Mayıs'ta Şişli'deki hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde hasta N.Y. ve hasta yakını F.Y. ile sağlık personeli Oğuzhan A. (42) arasında muayene sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında hasta yakını F.Y, sağlık çalışanı Oğuzhan A'ya saldırarak, yumruk attı. Sağlık çalışanları araya girdi.

Sağlık personeli Oğuzhan A.'nın beyaz kod vermesi üzerine F.Y. ve N.Y'nin polis tarafından ifadesi alındı.

Savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan F.Y. ve N.Y. hakkında, sağlık çalışanını darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.