Şişli'de Rastgele Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de Rastgele Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı
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Şişli'de sokakta rastgele ateş açan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda yaralanan kimse olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

ŞİŞLİ'DE sokakta elindeki silahla rastgele ateş eden bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta elindeki silahla rastgele ateş açan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede yaralanan kimsenin olmadığı, sokaktaki araçlarda hasar oluştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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