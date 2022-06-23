Şişli'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü Şişli'de kayınpederini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şişli'de kayınpederini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait atık toplama-dönüşüm merkezinde çalışan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin S. ile kayınpederi Mahir S. arasında tartışma çıktı. Husumetli ve akraba oldukları belirtilen bu kişilerden Ersin S'nin, tartışmanın ardından araçla çarparak yere düşürdüğü kayınpederine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra aynı araçla kaçtığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mahir S, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, katil zanlısı Ersin S'yi evinde silahıyla yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. AA / İlyas Kaçar - Güncel Güncel Haberler

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