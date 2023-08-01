Şişli'de Polis Denetimi: Kaçak Göçmen ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kaçak göçmen ve narkotik suçlarıyla mücadele edildi. Denetimlerde 2 dolandırıcı gözaltına alınırken, 7 kişi ise kaçak göçmen olduğu gerekçesiyle işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.