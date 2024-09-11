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Şişli'de Polis Aracı Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Şişli'de geri manevra yapan polis aracı kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğerinin durumu ağır. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ŞİŞLİ'de geri manevra yapan polis aracı kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Ergül Kaya hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 10 Eylül saat 08.30 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde geri manevra yapan polis memuru G.U, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Ergül Kaya hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cadde üzerinde geri manevra yapan 1 yıllık kadın polis memuru G.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis aracının kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

'20-25 DAKİKA KALP MASAJI YAPMIŞLAR'

Hayatını kaybeden Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya, "Sabah işe gitmişti. Saat 08.30'da evden çıktı, bir AVM'nin orada bir araç çarpmış, polis aracı olduğu söylendi. Park ettiği sırada duvarla aracın arasına sıkışmış. Yanında bir kişi daha varmış, oda ağır yaralanmış. Bunların polis olduğu söylendi. Eşim vefat ediyor. Hastanede biraz uğraşmışlar, 20-25 dakika kalp masajı yapmışlar ama hayata döndürememişler" dedi.

Ergül Kaya'nın eniştesi Recep Kaya, "Baldızım sabah işe gidiyor, o sırada bir AVM'nin önünde polis aracı geri manevra yaparken, baldızımla beraber bir kadını duvara sıkıştırmış. Baldızım orada hayatını kaybediyor. Bana kaymakamın söylediğine göre, polis, aracını park ederken çarpmış. Herkes araç kullanıyor, herkes aracını park ediyor, nasıl sıkıştırarak öldürebiliyor?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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