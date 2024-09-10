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Şişli'de Polis Aracı Kaldırımda Yürüyen 2 Kadına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Şişli'de geri manevra yapan bir polis aracı, kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de, polis aracının geri manevra yaparken kaldırımda yürüyen 2 kadına çarpması sonucu 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin önünde geri manevra yapan polis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu kaldırımda yürüyen Ergül Kaya (43) ile Ayşegül Tufan'a (24) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaya'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tufan'ı ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Kaya hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Tufan'ın ise tedavisi sürüyor.

Ergül Kaya'nın cenazesi hastaneden alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Çankırı'ya götürüldü.

Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya, Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşinin işe gitmek için saat 08.30'da evden çıktığını ve alışveriş merkezinin önünde kazanın yaşandığını söyledi.

Eşinin kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını belirten Kaya, "Hastanede uğraşmışlar, doktorlar 20-25 dakika kalp masajı yapmış ama hayata döndürememişler, vefat etti." ifadesini kullandı.

Ergül Kaya'nın akrabası Recep Turan da baldızının sabah geri manevra yapan polis arabasının çarpmasıyla hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazaya karışan polis memuru ise işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Polis Şişli Polis

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