Şişli'de trafiği tehlikeye düşüren motosikletliye para cezası

İstanbul Şişli'de, patinaj yaparak trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne toplamda 28 bin 469 lira ceza kesildi. Emniyet güçleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle harekete geçti ve sürücüyü yakaladı.

Şişli'de patinaj yaparak trafiği tehlikeye düşüren motosikletin sürücüsüne 28 bin 469 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir motosikletlinin patinaj çektiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen A.C.G, polis ekiplerince yakalandı.

Bu kişiye "sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı araçları sürmesi", "duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak" ile "akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 28 bin 469 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
