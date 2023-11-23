Şişli'de park halindeki 3 araca çarpan otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Şişli'de park halindeki 3 araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada sürücü Murat A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şişli'de park halindeki 3 araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Murat A. idaresindeki 34 ZG 4142 plakalı otomobil, Paşa Mahallesi'nde park halindeki bir araca çarptı. Sürücü kazanın ardından otomobiliyle kaçtı ancak araç Sıracevizler Caddesi üzerinde yine park halindeki 2 araca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Murat A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince devrilen otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Murat A'nın ilk kaza yaptığı yerden kaçtığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.