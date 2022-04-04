Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR

ŞİŞLİ'de 4 katlı pansiyonun en üst katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Pansiyonda kalan bazı kişiler çıplak ayakla sokağa kaçarken, son anda valizini alıp yangından kaçan 2 turist kadın gözyaşına boğuldu. Dumandan etkilenen turist kadınlara ambulansta oksijen verildi.

Eskişehir Mahallesi Kaytancı Rasim Sokak'taki 4 katlı pansiyonun en üst katında saat 11.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pansiyonda kalan kişiler büyük panik yaşarken bazı kişiler çıplak ayakla sokağa kaçtı. Son anda valizlerini alıp sakağa kaçan 2 turist kadın gözyaşına boğulurken yakınları onları sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Dumandan etkilenen 2 turist kadına ambulansta oksijen verilerek ilk müdahale yapıldı. Yangından çıplak ayakla kaçan kişi Ben gece çalışıyorum. Uyuyordum, gürültüyle uyanıp kendimi dışarı attım. Yangın nasıl çıktı bilmiyorum diye konuştu.