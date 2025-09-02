Şişli'de Panelvan Sürücüsü ile Motosikletli Grup Arasında Kavga
Şişli'de bir panelvan sürücüsü ile motosikletli grubun arasında çıkan kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şişli'de panelvan sürücüsü ile motosikletli grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi'nde seyir halindeki panelvan sürücüsü ile motosiklet sürücüleri arasında tartışma yaşandı.
Araçlarını yol kenarında durdurarak kavga etmeye başlayan sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı.
Kavga, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücülerinin kavga ettikleri kişiye kaskla vurduğu görülüyor.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel