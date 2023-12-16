Şişli'de Otomobile ve Taksi Durağına Ateş Açıldı

Şişli'de seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğundaki bir kişi, taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ'de seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğundaki bir kişi, taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesi'ndeki bir taksi durağının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişinin tabancayla otomobile ve taksi durağına doğru ateş ettiği görülüyor.