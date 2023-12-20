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Şişli'de Otomobile Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Şişli'de seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğundaki bir kişi, taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etti. Silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİŞLİ'de seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğundaki bir kişi, taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etmişti. Silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Aralık Cuma günü Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan  İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıda kullanılan otomobilin plakasını tespit ederek aracı takibe aldı. Park halindeki otomobile şüphelinin tekrar gelmesini bekleyen sivil polisler, şüpheli Hacı Bayram A.'yı otomobiline binmek üzereyken gözaltına aldı.Şüphelinin üst araması sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Hacı Bayram A.'nın daha önce 'Kasten yaralama' suçundan da 11 ay hapis cezası aldığı tespit edildi.Hacı Bayram A. hakkında,  'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Bayram A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 ŞÜPHELİNİN SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLERİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Sokakta çalışmalarına devam eden polis ekipleri, şüphelendikleri M.A., K.A., N.S. ve M.S. isimli 4 kişiyi durdurarak GBT kontrolü yaptı. 4 kişinin şüpheli hareketleri ve aynı evde kaldıklarını söylemeleri üzerinde evlerinde de arama yapıldı. Aramalarda, çelik yelek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet mermi ve çok sayıda kenevir tohumu bulundu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen 4 kişinin silahlı saldırı olayıyla ilgileri olmadığı tespit edildi. Haklarında '6136 SKM' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan 4 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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