Şişli'de Otomobilden Hırsızlık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de otomobilden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaparak şüpheli A.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz'da Şişli'de otomobilden hırsızlık olayına ilişkin çalışma yaptı.
Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 kişinin hırsızlık yaptıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını belirledi.
Kimliği belirlenen şüphelilerden A.K. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "otodan hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel