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Şişli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Şişli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Harbiye Caddesi üzerinde, sürücüsü belirlenemeyen 34 UA 7550 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İtfaiye Şişli Güncel Haberler

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