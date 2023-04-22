Şişli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Harbiye Caddesi üzerinde, sürücüsü belirlenemeyen 34 UA 7550 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.