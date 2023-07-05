Şişli'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Kurtarıldı

Kaza, Feriköy Hasret Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa istikametinden Feriköy yönüne giden otomobil sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak takla attı. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durdu. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden çıkararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Hasret Caddesinde trafik tek şeritten verildi. Takla atan otomobilin kaldırılması için çekici bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel