Şişli'de otomobil takla attı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Şişli'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak takla attı. Sürücü, araçtan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Fulya Mahallesi,Yeşil Çam Sokak'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yeliz Tekcan, ters yönden girdiği yolda yokuş aşağıya inerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aydınlatma direğine vuran sürücü daha sonra da park halindeki taksiye çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Tezcan, tedbiren ambulnasta kontrol edildi.