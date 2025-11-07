Şişli'de Otomobil Motosikletliye Çarptı, Sürücü Kaçtı

Şişli'de otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Feriköy Mahallesi Baruthane Caddesi'nde ilerleyen otomobil, yol kenarında bekleyen motosikletliye çarptı.

Kaldırıma savurulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çevrede yaşanan panik ise bazı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.