Şişli'de otomobilin iş yerine girmesi sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı
İstanbul Şişli'de kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. Araçta ve iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomobilin iş yerine girmesi sonucu çıkan yangında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GND 034 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan iş yerine girdi.
Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında otomobilde yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
İş yerinde ise maddi hasar oluştu.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine girdiği, ardından araçta yangın çıktığı yer alıyor.