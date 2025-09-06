Şişli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler

D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de, otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolunda, Zincirlikuyu'dan Ankara istikametine seyreden ve henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil şerit değiştirerek, sapağa yöneldi.

Bu sırada otomobil bir motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsünün yaralanması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosikletli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazası, bir başka aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
