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Şişli'de Otomobil Hırsızlığından Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'a tatile gelen bir ailenin otomobilinden telefon ve özel eşyalarını çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Mustafa MERT KARACA / İSTANBUL, ŞİŞLİ'de İstanbul'a tatile gelen Antalya'lı ailenin otomobilinden telefon ve özel eşyalarını çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pazar günü saat 12.45 sıralarında Şişli'deki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan İstanbul'a tatile gelen Nazire Akkaya ve ailesi, Şişli'de kaldıkları otelden çıktı. Eşyalarını otomobillerine yerleştirdikleri sırada araca yaklaşan bir şüpheli, ön kapıyı açarak çanta ve cep telefonunu çalıp kaçtı. Yaklaşık 10 dakika sonra telefon ve çantanın otomobilde olmadığını fark eden Nazire Akkaya polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Akkaya'nın cep telefonuna bir süre sonra online alışveriş onay bildirimleri gelmeye başladı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin otomobilden çanta ve cep telefonuyla diğer eşyaları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Nazire Akkaya ve ailesinin eşyalarını aracın bagajına yüklediği, o sırada şüphelinin aileyi izlediği ve bir süre sonra araçtan çanta, cep telefonu ve özel eşyaları çaldığı anlar görülüyor. Hırsız önce aracın önüne doğru ilerliyor ardından da geri dönüp ailenin yanından geçerek olay yerinden uzaklaşıyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eşgali belirlenen S.C. gözaltına alındı. Şüphelinin telefonu Fatih'te bir iş yerindeki A.Y.'ye verdiğini söylemesi üzerine A.Y. gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi S.C.'nin 4 hırsızlık suçundan poliste arama kaydı olduğu ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. 2 şüpheli "Açıktan hırsızlık" ve "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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