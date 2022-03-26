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Şişli'de otelde telefon hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'de, otelden cep telefonu çalan şüpheli, 45 güvenlik kamerasının görüntüleri incelenerek yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de, otelden cep telefonu çalan şüpheli, 45 güvenlik kamerasının görüntüleri incelenerek yakalandı. Hırsızlık anları ve şüphelinin çaldığı telefonu satmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Olay, 9 Mart Çarşamba günü, saat 20.35 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Otele giren A.B., girişte bulunan masanın üzerindeki M.M.D.'ye ait cep telefonunu alarak oteli terk etti. Fark edilmesi üzerine durum, polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, şüphelinin kaçış güzergahındaki 45 kamera görüntüsü izlendi. Kimliği tespit edilen şüphelinin çaldığı cep telefonunu, Taksim Meydanı çevresindeki bir telefon bayiine satmak istediği tespit edildi. Şüpheli A.B., çaldığı cep telefonu ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cep telefonu sahibi M.M.D.'ye teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunu çaldığı ve telefon bayiine satmaya çalıştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.


Şişli'de otelde telefon hırsızlığı

Şişli'de otelde telefon hırsızlığı

Şişli'de otelde telefon hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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