Şişli'de Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan 27 Yıl Hapis Cezası Almış Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2014 yılında 18 yaşından küçük bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkum edilen 72 yaşındaki K.K, yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şişli'de "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda 2014 yılında meydana gelen "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 27 yıl hapis cezasına mahkum olan 72 yaşındaki K.K'yi yakaladı.

K.K'nin, Kağıthane'de 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu, çocuğun teyzesini de taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı öğrenildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi

Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda da eledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı

17 yıl sonra şampiyon olan takıma büyük şok
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.