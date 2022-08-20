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Şişli'de narkotik uygulaması yapıldı

Şişli'de narkotik uygulaması yapıldı

Güncel Haberler

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 12.00 ile 23.45 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde narkotik dar alan uygulaması yaptı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 12.00 ile 23.45 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde narkotik dar alan uygulaması yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimler sonucunda, 2 şüpheliye uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden,1 şüpheliye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılırken, 1 şüpheli de sınır dışı edildi.

Denetimler sırasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uygulamada, 1333 kişi, 300 araç ve 256 motosiklet denetlendi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Hisarcık Şişli Güncel Haberler

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