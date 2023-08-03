Şişli'de Motosikletli Üzerinde Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalandı

Şişli'de durdurulan motosikletin sepetinde gizlenmiş bonzai, cep telefonları ve para ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen motosikletli gözaltına alındı.

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan motosikletin sepetinde gizlenmiş 41 parça satışa hazır 120,16 gram bonzai, 2 cep telefonu ve 345 lira ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen motosikletli gözaltına alındı.

Olay, 30 Temmuz'da Şişli, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda; bir motosikletli şahsın tedirgin ve telaşlı hareketleri dikkat çekti. Şüphe üzerine durdurulan Y.Ö. 'nün motosikletinde polisler arama yaptı. İncelemeler sonucunda 41 parça satışa hazır 120,16 gram ağırlığında bonzai, 2 cep telefonu ve 345 lira ele geçirildi. Uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL