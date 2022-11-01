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ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ DÖVİZCİ KURYESİNDEN 50 BİN DOLAR GASBETTİ

Güncel Haberler

ŞİŞLİ'de motosikletli iki şüpheli, döviz bürosunun kuryesini silahla tehdit ederek, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti.

ŞİŞLİ'de motosikletli iki şüpheli, döviz bürosunun kuryesini silahla tehdit ederek, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti.

Şişli Kadırgalar Caddesi'nde dün saat 12.30 sıralarında, döviz bürosundan aldığı paraları taşıyan kurye, motosikletli ve silahlı iki şüpheli tarafından durduruldu. Kuryeyi silahla tehdit eden şüpheliler, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti. R.K. isimli kurye durumu polise ve döviz bürosu yetkililerine bildirdi. Polisler ekipleri kuryenin verdiği bilgiler ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kuryenin motosikletinden de parmak izi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şişli Güncel Haberler

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