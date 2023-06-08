Şişli'de Motosikletle Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Şişli'de bir motosiklet sürücüsü hem kendisini hem de trafiktekileri tehlikeye attı. Motosikletin ön tekerini kaldırarak bir süre ilerleyen sürücü, aynı yönde seyir halindeki bir otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA Mustafa Mert KARACA İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de bir motosiklet sürücüsü hem kendisini hemde trafiktekileri tehlikeye attı. Motosikletin ön tekerini kaldırarak bir süre ilerleyen sürücü, aynı yönde seyir halindeki bir otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli D-100 Karayolu, Çağlayan mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki otomobilde bulunanlar, önlerinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün ön tekerini kaldırarak gittiği anları cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, otomobilde bulunan adamın, İnene kadar çek dediği, görüntüleri alan kadınının ise Yakınlaştırdım ama gözüküyor mu Bilmiyorum dediği görülüyor.