Şişli'de yolun karşısına geçen kişiye motosiklet çarptı; kaza kamerada

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Fahri Y.'ye motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaya ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

ŞİŞLİ'de yolun karşısına geçen Fahri Y.(75)'ye seyir halindeki motosiklet çarptı. Kazada anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan Fahri Y. ile motosiklet sürücüsü Resul Efe G.(21) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Caddesi istikametine doğru seyreden Resul Efe G. idaresindeki 34 MEA 557 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Fahri Y.'ye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaya ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen Resul Efe G.; Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Fahri Y. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Fahri Y.'ye motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsü Resul Efe G.'nin alkol testinin 0.00 promil çıktığı belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
