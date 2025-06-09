Şişli'de Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı

Şişli'de Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı
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Şişli'de U dönüşü yapan taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

ŞİŞLİ'de cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü karşı yönden U dönüşü yapan taksi ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Okmeydanı Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden U dönüşü yapan taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, yoldan geçen başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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