Şişli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Şişli'de geç fark edilen sapağa hatalı şerit değiştirerek giren otomobile motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ'de geç gördüğü sapağa hatalı şerit değiştirerek girmeye çalışan otomobile motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolu Zincirlikuyu Metrobüs Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil geç fark ettiği sapağa bir anda girmeye çalıştı. Bu sırada aynı yönde seyir halindeki motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk kontrollerin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşanan kaza anı ise trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
